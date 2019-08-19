شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يقدم أكبر شو استعراضى فى حفله بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى النجم محمد رمضان حفلاً ضخماً فى الساحل الشمالى يوم الجمعة المقبل الموافق 23 أغسطس بإحدى القرى السياحية، ويعمل رمضان حالياً على الاستعداد للحفل الذى سيكون أكبر شو استعراضي فى الحفلات المصرية من خلال المسرح المبتكر والشاشات مع الاستعانة بمئات الراقصين المتخصصين والممثلين، على أن تكون لكل أغنية استعراض مختلف عن الأخرى، مع الاستعانة بالمخرج تامر كرم لإخراج الحفل.

ويعد الحفل هو الثانى للنجم محمد رمضان بعدما قدم حفله الغنائى الأول فى شهر مارس الماضى بالتجمع الخامس وحققت الحفل ردود أفعال واسعة بسبب الاستعراضات والشو الذى قدمه رمضان فى الحفل مع تقديمه لأغانيه الشهيرة منها "نمبر وان" و"الملك" و"فيرس" و"جيشنا صعب" والعديد من الأغانى الأخرى.

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وطرح محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية مؤخراً وهو ديو "انساى" الذى جمعه بالنجم المغربى سعد لمجرد وتم تصويره فى العاصمة الفرنسية باريس على طريقة الفيديو كليب مع المخرج حسام الحسينى، واقتربت الأغنية من تحقيق 100 مليون مشاهدة على موقع يوتويب، ومن المقرر أن يغنيها رمضان فى حفله بالساحل.