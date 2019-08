شكرا لقرائتكم خبر عن صور الصخرة داوين جونسون يتزوج فى هاواى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعلن النجم العالمي داوين جونسون عن زواجه من حبيبته لورين هاشيان في هاواي ونشر جونسون صور زفافه قائلا "فعلناها".

من جانب آخر يعرض لداوين جونسون فيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، المشتقة أحداثه من السلسلة الشهيرة Fate of the Furious، وسرعان ما لقى الفيلم تقييمات إيجابية عالية.

ونجح الفيلم الذى يغيب عن المشاركة فيه الممثل العالمى "فان ديزل" بطل السلسلة الرئيسية، فى حصد تقييمات إيجابية من قبل النقاد وأراء المشاهدين بعد العرض الاول للفيلم فى افتتاحيته الأولى، بحسب جريدة فاريتى.

الفيلم الجديد من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ولأول مرة سيكون الفيلم بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذان يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.