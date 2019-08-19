شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ..أولي ندوات المهرجان القومي للمسرح عن "الموسم المسرحي المصري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم ضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز أولي ندوات الدورة الثانية عشر بعنوان "الموسم المسرحي المصري" في تمام الساعة الثانية ظهرا وحتي الخامسة بقاعة الندوات بالمجلس الاعلي للثقافة بدار الاوبرا ويديرها الناقد أحمد خميس، الذي يتحدث عن أحوال المسرح المصري 2018/ 2019.

الندوة تتطرق للكثير من المحاور والقضايا من خلال متخصصين في مجال المسرح فيتحدث الدكتور تامر راضي عن إنجازات وتحديات المسرح الجامعي، بينما يتحدث المخرج عادل حسان عن استراتيجية النهوض بمسرح الأقاليم، ويتحدث الدكتور عاطف العجمي عن مشكلات المسرح المدرسي، بينما تتحدث الأستاذة أميرة شوقي عن مسرح ذوي القدرات الخاصة.

خلال تلك الندوة يتعرض المتحدثون بالتفصيل عن الموسم المسرحي في كل جهات الإنتاج في مصر قد مر هذا العام بمجموعة من المكاسب علي أرض الواقع يأتي في مقدمتها إنشاء فرق حكومية جديدة مثل (الشمس ومسرح المواجهة) في البيت الفني للمسرح وإعادة الحياة لبعض المشاريع المهملة في الهيئة العامة لقصور الثقافة مثل (التجارب الخاصة) إلي جانب التنوع الذي ظهر في عروض القطاع الخاص وجهات إنتاجها المختلفة , ولا شك أيضا أن هناك جهات إنتاج أخري مرت بمنعطفات صعبة نذكر منها ما تعانيه الفرق المستقلة من تضائل فرص الوجود وفرق المسرح الجامعي وغيرها من تشوية المحتوي أو تقليص الفعاليات ولعل الوقوف علي أهم القضايا التي تخص مسرحنا الأن وهنا سيدعم بشكل أو بأخر كيفيات التعامل الجاد مع تلك المشاكل كما أنه سيعطي الفرصة للأفكار المستنيرة كي تأخذ دورها في تطوير العملية الإنتاجية .

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تحاول ندوة من خلال الوقوف علي منجزات ومعوقات الإنتاج أن تقف علي ما تم إنجازه بالفعل خلال العام وعلي كشف مناطق القصور أو الخشونة وعلي مستجدات التعامل وكيفيات تضمينها من خلال دعوة مجموعة من المسئولين والمتخصصين في مجالات العمل المسرحي المختلفة