شكرا لقرائتكم خبر عن ooh LaLa..حمادة هلال يشوق جمهوره لأحدث أغانيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم حمادة هلال من تسجيل أغنية جديدة باسم ooh LaLa شوق جمهوره لها عبر السوشيال ميديا حينما أعلن عبر حسابه على انستجرام ذلك بكتابة : "انتظروا أغنيتي الجديدة ooh LaLa خلال ساعات إن شاء الله في جزء نازل منها دلوقتى".
وذلك بعدما شوق حمادة هلال متابعيه للأغنية مؤخراً دون الكشف عن اسمها بكتابة : "وحشتونى أوى أغنيه أشرب شاى كانت غنوة جديدة بره الصندوق إن شاء الله الغنوة اللى جاية قريبآ مفيش صندوق خالص".
جدير بالذكر أن حمادة هلال شارك خلال موسم دراما رمضان الماضى عن طريق مسلسل "ابن أصول" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير وأنتاج سينرجى.
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