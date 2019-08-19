شكرا لقرائتكم خبر عن 60.8 مليون جنيه إيرادات "ولاد رزق 2" بعد 11 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطى فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" للنجم أحمد عز 60 مليون جنيه فى شباك تذاكر موسم عيد الأضحى السينمائى، بعدما حصد أمس الأحد إيرادات وصلت إلى 3 ملايين و143 ألفا و895 جنيه، ليصل إجمالى ما حققه حتى الآن 60 مليونا و850 ألف جنيه فى 11 يوم عرض فقط.

تدور قصة الجزء الثانى بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الإخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذى قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم فى عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.

"ولاد رزق 2" يشارك فى بطولته أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، اضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة مع ظهر عدد من النجوم كضيوف شرف على أسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.