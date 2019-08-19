أحمد صلاح حسني عن منتخب اليد: "قلبي فرحان بيهم"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان أحمد صلاح حسني عن سعادته وفخره بفوز منتخب مصر لناشئي كرة اليد، في بطولة كأس العالم، أمس الأحد، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "تويتر".
وكتب أحمد صلاح حسني في تغريدة له موجهًا لهم رسالة قائلا:" لو ليا ولد كنت اتمنى إنه يكون من ضمن كتيبه الأبطال أبطال كأس العالم ... بجد قلبي فرحان بيهم أبطال اليد أبطال العالم".
وحقق منتخب مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28
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