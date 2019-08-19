تعرف على فعاليات اليوم الثالث للدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تنطلق اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس، فعاليات اليوم الثالث من الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز بـ 16 عرضا مسرحيا، بالإضافة لندوة بعنوان "الموسم المسرحي".

العروض تنطلق ابتداءً من السادسة مساءً بـ 7 عروض مسرحية هي، "الحادثة" للمخرج عمرو حسان، وتعرض على قاعة الغد، "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج وتعرض على مسرح ميامي.

كما تعرض مسرحية "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، على مسروح موتروبول، كذلك تعرض مسرحية "شباك مكسور" للمخرج شادي الدالي، بقاعة زكي طليمات.

وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس، يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما تقام مسرحية "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة، ويقام العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب" للمخرج محسن رزق، على مسرح البالون.

وفي تمام السابعة مساءً، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

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وتقام 7 عروض مسرحية في تمام الثامنة والنصف مساًء، هي "صوت الموسيقى" للمخرجة نورهان شعيب، على مسرح الجمهورية، "حذاء مثقوب" للمخرج عمرو عفيفي على مسرح العرائس، "نوح الحمام" للمخرج أكرم مصطفى بقاعة صلاح عبدالصبور.

كما يقام العرض المسرحي "غابة الأحلام" للمخرج زياد كمال على مسرح الحديقة الدولية، ومسرحية "تسجيل دخول" للمخرج هاني عفيفي بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "الدخان" للمخرج مايكل بسطا، بقاعة سيد درويش، بينما يقام العرض المسرحي "الألوان الثلاثة" للمخرجة سحر جروبي، على مسرح العالم الكبير.

وفي العاشرة مساء يقام العرض المسرحي "بيت الأشباح" للمخرج محمود حديني، على مسرح العالم الصغير.

كما تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث، ندوة بعنوان "الموسم المسرحي المصري"، ابتداءً من الساعة الثانية وحتى الخامسة عصرا، وتدور الندوة حول الموسم المسرحي 2018/ 2019، مع التركيز على مسرح الثقافة الجماهيرية، مسرح الجامعة، المسرح المدرسي، مسرح ذوي القدرات الخاصة.

ويدير الندوة الناقد أحمد خميس، الذي يتحدث عن أحوال المسرح المصري 2018/ 2019، كما يتحدث دكتور تامر راضي عن إنجازات وتحديات المسرح الجامعي، بينما يتحدث المخرج عادل حسان عن استراتيجية النهوض بمسرح الأقاليم، ويتحدث دكتور عاطف العجمي عن مشكلات المسرح المدرسي، بينما تتحدث دكتورة أميرة شوقي عن مسرح ذوي القدرات الخاصة.