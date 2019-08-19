اليوم.. أولى ندوات المهرجان القومي للمسرح عن "الموسم المسرحي المصري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تُقام اليوم ضمن فعاليات اليوم الثالث للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز أولى ندوات الدورة الثانية عشرة بعنوان "الموسم المسرحي المصري"، في تمام الساعة الثانية ظهرًا وحتى الخامسة بقاعة الندوات بالمجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا.

الندوة يديرها الناقد أحمد خميس، الذي يتحدث عن أحوال المسرح المصري في 2018 و2019، وتتطرق الندوة للكثير من المحاور والقضايا، من خلال متخصصين في مجال المسرح، فيتحدث الدكتور تامر راضي عن إنجازات وتحديات المسرح الجامعي، بينما يتحدث المخرج عادل حسان عن استراتيجية النهوض بمسرح الأقاليم، ويتحدث الدكتور عاطف العجمي عن مشكلات المسرح المدرسي، بينما تتحدث أميرة شوقي عن مسرح ذوي القدرات الخاصة.



وخلال الندوة يتعرض المتحدثون بالتفصيل للموسم المسرحي ويكشفون المكاسب التي تحققت على أرض الواقع، ويأتي في مقدمتها إنشاء فرق حكومية جديدة مثل (الشمس ومسرح المواجهة) في البيت الفني للمسرح، وإعادة الحياة لبعض المشاريع المهملة في الهيئة العامة لقصور الثقافة مثل (التجارب الخاصة).

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هذا إلى جانب التنوع الذي ظهر في عروض القطاع الخاص وجهات إنتاجها المختلفة، ولا شك أيضا أن هناك جهات إنتاج أخرى مرت بمنعطفات صعبة نذكر منها ما تعانيه الفرق المستقلة من تضائل فرص الوجود وفرق المسرح الجامعي وغيرها من تشويه المحتوى أو تقليص الفعاليات.

وتحاول الندوة من خلال الوقوف على منجزات ومعوقات الإنتاج، أن تقف على ما تم إنجازه بالفعل خلال العام، وعلى كشف مناطق القصور أو الخشونة، وعلى مستجدات التعامل وكيفيات تضمينها من خلال دعوة مجموعة من المسؤولين والمتخصصين في مجالات العمل المسرحي المختلفة.

وتسمح بمناقشة عناصر مثل الإدارة، والدعاية، والتسويق، وهل لعبت الرقابة دورا في عرقلة بعض المشاريع الفنية.