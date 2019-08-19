تراند اليوم : "عصابات المافيا" تجبر "إليسا" على اتخاذ قرار مصيري صادم لجمهورها...

فاجأت المطربة اللبنانية إليسا، جمهورها اليوم بإعلانها اعتزالها الغناء بعد طرح ألبومها المقبل.

وقالت "إليسا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أستعد لألبومي الجديد بالكثير من الحب والشغف، ذلك لأنه سيكون الألبوم الأخير في مسيرتي، أعلن هذا بقلب يتألم لكنه قرار عن قناعة لأننى لا أستطيع العمل فى مجال يشبه عصابات المافيا، ولن أستطيع تقديم أكثر من ذلك".

وتطرح إليسا ألبومها بالتزامن مع عيد ميلادها في شهر أكتوبر القادم، ويضم 12 أغنية.



وكانت إليسا تعرضت لحالة من التنمر شديدة عبر صفحتها الشخصية بوقع "إنستجرام"، الأمر الذي أثار غضبها وجعلها تخرج عن صمتها للرد على ذلك.

وكانت آخر سجالاتها مع مدير مهرجان قرطاج، مختار الرصاع، الذي أكد أنها لا تعجبه، ساخرًا من لقب "ملكة الإحساس" الذي تشتهر به إليسا.

ونشرت إليسا" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، ترد فيها على تلك التصريحات جاء فيها: "الناس بتروح وبتجي واليسا بتبقى ملكة قرطاج".

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وكان مدير مهرجان قرطاج بدورته الـ 55، مختار الرصاع، كشف في تصريحات إذاعية، سبب تغييب بعض النجوم عن المهرجان، من بينهم إليسا.

وقال الرصاع إن "إليسا شاركت في مهرجان بنزرت وأنه لن يدعوها إلى المشاركة في مهرجان قرطاج بصفته مدير المهرجان؛ لأنها لا تعجبه".

وأضاف في تصريحات لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أنه يمكنه دعوة نجوى كرم "لأنها صوت هائل وكذلك جوليا بطرس المبتعدة عن الساحة، وشيرين عبد الوهاب التي تتميز بإحساسها الكبير".

وتابع الرصاع أن "جورج وسوف انتهى"، متسائلاً: "هل هو لا يزال موجودًا؟ لقد انتهى". وأشار إلى أنه "يمكن أن يكرّم بعد عمر طويل"، مضيفًا أنه كان يحبه عندما كان صغيرًا.