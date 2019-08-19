تراند اليوم : القبض على مخرج فيلم "عسل أسود" بمطار القاهرة...

ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة القبض على المخرج السينمائي خالد مرعي، لدى عودته من هولندا، بعد أن ضبطت بحوزته كمية من المخدرات.

وتم ترحيل مرعي إلى قسم شرطة النزهة بمنطقة مصر الجديدة، للتحقيق معه، ومصادرة المخدرات المضبوطة معه، فيما أخطرت النيابة لعرضه عليها والتحقيق معه، واتخاذ اللازم قانونيًا.

كما تم طلب تحريات الأمن حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائي والطب الشرعي لتحليل المضبوطات، وفق موقع "القاهرة 24".



ومرعي هو واحد من أشهر المخرجين في مصر، عمل على مدار عشر سنوات كـ "مونتير" في العديد من الأعمال، منها: (جنة الشياطين، أيام السادات، سهر الليالي، تيتو، بحب السيما، محامي خلع).

واتجه إلى اﻹخراج في عام 2007 من خلال فيلم (تيمور وشفيقة)، وواصل منذ الوقت مسيرته في اﻹاراج، حيث قدم أفلام (آسف على الازعاج، عسل أسود، بلبل حيران)، كما قدم للدراما التليفزيونية مسلسلات (شربات لوز، نيران صديقة، السبع وصايا).

ويعرض حاليًا لمرعى فيلم "خيال مآتة" بطولة النجم أحمد حلمي، بعد أن قدما فيلم "لف ودوران"، الذى حقق العديد من الأرقام القياسية سواء على مستوى الإيراد اليوم أو إجمالى إيراداته التى تخطت لأكثر من 40 مليون جنيه.

