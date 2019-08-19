بالفيديو: بعد الاعتداء على سعوديين بتقسيم.. حليمة بولند تثير الجدل بحراستها الخاصة في تركيا

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، في منطقتي تقسيم وشيشلي في مدينة اسطنبول التركية، وسط حراسة أمنية مشددة؛ الأمر الذي أثار جدلا واسعا، بسبب الأوضاع الأمنية التي شهدتها مدينة تقسيم السبت، والتي شهدت اعتداء مسلحا على سعوديين.

ونشرت “بولند” مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ قالت فيه: ”بسبب الأوضاع الأمنية التي نسمع عنها في أسطنبول وأنا اليوم رايحة تقسيم التي صار فيها الحادث أمس، مع السعوديين قامت الشركة التي استضافتني في إسطنبول بتوفير حراسة لي”.

وظهرت “بولند” وحولها العديد من رجال الأمن الذين وفرتهم الشركة لحراستها، وحاولت الحديث معهم باللغة العربية لكنهم لم يفهمونها.

كما شاركت حليمة المتابعين عبر ”سناب شات“ صورة وهي تتوسط رجال الأمن، وعلقت: ”من قلب الحدث، لا يحوشك، يعني ماسكة المسدسات المرخصة مالوت الحراس الأتراك العمالقة المصاكة ومسوية نفسي مو خايفة وأنا بالصح ميتة من الخوف“.