أعلنت النجمه اليسا خبرًا صادمًا لجميع محبيها، وهو أن الألبوم الجديد الذي ستحضر له سيكون الأخير في مسيرتها، فيما يبدو أنها تعاني من الكثير من المشكلات في عملها مع بعض الأشخاص جعلها تشية الوسط الفني بالمافيا.
كتبت اليسا عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "أحضر للألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة والسبب هو أنه سيكون الأخير في مسيرتي.. و أعلن ذلك بصعوبه ولكنني على قناعة كبيرة لأنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا..
يذكر أن آخر أعمال اليسا كان طرحها لفيديو كليب أغنية "كرهني" وهي إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني"، وهي أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات علي المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خوري شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تصدم جمهورها بخبر إعتزالها: "الوسط الفني بقى مافيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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