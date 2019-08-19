تصدر الفيلم الكوميدى جود بويز شباك التذاكر بأمريكا الشمالية

تصدر الفيلم الكوميدي "جود بويز" إنتاج "يونيفرسال" شباك التذاكر في أميركا الشمالية أثناء عطلة نهاية الأسبوع محققاً 21 مليون دولار، حسب تصريح شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة. يحتل للمرة الأولى فيلم كوميدى مصنف للكبار في أمريكا الشمالية شباك التذاكر منذ فيلم "ذي بوس" عام 2016، وفقاً لمجلة "هوليوود ريبورتر". ويؤدى الفيلم قصة 3 أولاد في الثانية عشرة من العمر يؤدي أدوارهم "برادي نون وجايكوب تريمبلاي وكيث ل. وليامز"، يحاولون جاهدين حضور حفلة تقبيل. عشرة من العمر يؤدي أدوارهم، يحاولون جاهدين حضور حفلة تقبيل. وتراجع فيلم "فاست أند فيوريوس بريزانتس: هوبز أند شو" من إنتاج "يونيفرسال" إلى المركز الثانى. Advertisements بينما حافظ فيلم "لايين كينغ" بنسخته الجديدة من إنتاج "ديزني" على المركز الثالث محققاً 11.9 مليون دولار. وحصل على المرتبة الرابعة فيلم "ذي أنغري بيردز موفي 2" الجديد من إنتاج "سوني" بإيرادات بلغت 10.5 ملايين دولار. وذهب المركز الخامس إلى فيلم الرعب "سكاري ستوريز تو تل إن ذي دارك" من إنتاج "لاينزغايت" بإيرادات بلغت 10.1 ملايين دولار، و يروي قصة مراهقين في بلدة صغيرة يعانون جراء كتاب استحصلوا عليه من منزل مسكون في العام 1968، ويشارك فيه الممثلون "زوي كوليتي ومايكل غارزا وغبريال راش".

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