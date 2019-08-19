"المتفائل" و"حكايات السندباد".. ضمن عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المميزة على مسارح الدولة المختلفة، اليوم الإثنين، 19 أغسطس، منها مسرحية "المتفائل"، على المسرح القومي بالعتبة في تمام الساعة التاسعة مساءً، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع، آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى وألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق علي، رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام إمام، تتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، هي "100، 70، 50، 30" جنيهًا.

وتُعرض بالإسكندرية مسرحية "حمام الست"، على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، بطولة ندى بسيوني، محمد عز، هاجر الشرنوبي، زياد يوسف، علاء زينهم، أحمد السيد، محمد بريقع، إسلام صلاح، ميليسا رأفت، ومجموعة من شباب المسرحيين بالإسكندرية، رؤية سينمائية أحمد سمير، أزياء نيرة عباس، إضاءة إبراهيم الفرن، ديكور محمود سامي، أشعار محمد مخيمر، موسيقى وألحان محمد مصطفى، استعراضات محمد ميزو، العرض من تأليف وإخراج جمال ياقوت، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة وهي "100، 70، 50، 25" جنيهًا.

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بينما يُعرض على مسرح بيرم التونسي بالشاطبي، مسرحية ميمي ومامي"حكايات السندباد"، في

تمام الساعة السابعة مساءً، تأليف وألحان محمد مصطفى، إخراج أحمد السيد، بطولة هيثم محمد، وفاء قمر، ياسمين سعيد، محمد بريقع، تتراوح أسعار التذاكر بين ثلاث فئات مختلفة،هي "75، 50، 25" جنيهًا.

كما تُعرض مسرحية "أمر تكليف"، بمحافظة سوهاج، على مسرح قصر ثقافة سوهاج في تمام التاسعة مساءً، العرض مأخوذ عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، إضافة إلى حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي ومحمد يوسف، بطولة عزة لبيب ؛ كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد، مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، إخراج باسم قناوى.