يستعد المطرب أحمد جمال، لإحياء حفل غنائي جديد، مساء يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يقام فى الفترة من 18 أغسطس حتى 1 سبتمبر، وذلك تحترعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.
ومن المقرر أن يقدم "جمال" خلال الحفل مجموعة من أغانية التي يحبهاويتفاعل معها جمهورة على خشبة المسرح.
يذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد جمال كانت أغنية "قدها وقدود"، كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف وهى إهداء لشعب مصر فى مساندة المنتخب القومى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر السبت.. أحمد جمال يحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.