السبت.. أحمد جمال يحيي حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة

يستعد المطرب أحمد جمال، لإحياء حفل غنائي جديد، مساء يوم السبت المقبل، ضمن فعاليات مهرجان محكى القلعة للموسيقى والغناء، والذى يقام فى الفترة من 18 أغسطس حتى 1 سبتمبر، وذلك تحت

رعاية وزارة الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية ورئيس المهرجان.

ومن المقرر أن يقدم "جمال" خلال الحفل مجموعة من أغانية التي يحبها

ويتفاعل معها جمهورة على خشبة المسرح.

يذكر أن آخر أعمال المطرب أحمد جمال كانت أغنية "قدها وقدود"، كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عادل، وهندسة صوتية مصطفى رؤوف وهى إهداء لشعب مصر فى مساندة المنتخب القومى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.