غدًا.. عمرو دياب يطرح ثالث أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"

يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح أحدث أغانيه، بعنوان "يوم تلات"، وذلك، غدًا الثلاثاء، ضمن ألبومه الجديد "أنا غير".
يشار إلى أن الهضبة عمرو دياب، أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحلالشمالي، بمجمع الماسة الفندقي بالعلمين الجديدة، رافعًا شعار كامل العدد، وكان وعد جمهوره خلال الحفل بطرح أغنية جديدة يوم الثلاثاء.
يذكر أنه تعد أغنية "يوم تلات" هي ثالث أغاني الألبوم الجديد التي سيطرحها الهضبة بعد "بحبه"، كلمات أيمن بهجت قمر، ولحن محمد يحيى، توزيع أسامة الهندي، و"أنا غير" وتحمل اسم الألبوم نفسه، كلمات أحمد مرزوق، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي.
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