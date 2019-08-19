الليلة.. هشام خرما يسحر جمهوره بموسيقاه ضمن فعاليات مهرجان القلعة

يستعد الموسيقار هشام خرما، الليلة، لإحياء حفل موسيقي كبير، ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.
ومن المقرر أن يعزف خرما، خلال الحفل مجموعة متميزة من أشهر معزوفاته التي
يذكر أن "مهرجان القلعة الدولي" في دورته الـ28، انطلقت فعالياته مساء أمس الأحد، وتستمر حتي يوم 1 سبتمبر المقبل، ويتضمن برنامج المهرجان العديد من الحفلات لكبار النجوم ، منهم محمد الحلو، علي الحجار، محمد محسن، الموسيقار عمر خيرت، هاني شاكر، هشام عباس، وغيرهم، بالإضافة إلي عدد من الفرق المصرية، الى جانب فرق من دول الجزائر ، الهند ، الصين ، فنزويلا.
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