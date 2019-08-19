الليلة.. 4 عروض بالمجان لبيت الفني للمسرح ضمن فعاليات القومي للمسرح

يقدم البيت الفني للمسرح مساء اليوم، الاثنين وغدا الثلاثاء ٤ عروض مسرحية بالمجان، ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته ال12.

وهما كالتالي:

عروض "الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد على مسرح الغد بالعجوزة في تمام السادسة مساء ضمن مسابقة مسرح الكبار، عرض " بيت الأشباح" من إنتاج فرقة مسرح الشباب في تمام العاشرة مساء على المسرح العائم الصغير بالمنيل ضمن مسابقة مسرح الشباب ، عرض " شباك مكسور" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في تمام السادسة مساء على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة ضمن مسابقة مسرح الكبار ، و عرض " نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة في تمام الثامنة و النصف مساء على قاعة صباح عبد الصبور بمسرح الطليعة ضمن مسابقة مسرح الكبار .

يذكر أن عرض " الحادثة" من تأليف الكاتب الكبير لينين الرملي، ومن بطولة مصطفى منصور، ياسمين سمير ،نيجار، فتحى الجارحى،بالاشتراك مع الراقصين أحمد خالد، ديشا مهدي، محمود عاطف، أحمد هيثم، عادل دياب، ديكور محمد فتحي، إضاءة عز حلمي، ملابس أحمد فرج، موسيقى محمود صلاح حامد، مكياج اسلام عباس، تصميم دراما حركية محمد علي بكر، إخراج عمرو حسان.

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أما عرض "بيت الأشباح" فمن تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق

يوسف.

و يتناول عرض "شباك مكسور"حول أسرة مصرية بسيطة تعيش فى منزل بشباك مكسور لا يقدرون على إصلاحه وتتناول الأحداث حياة هذه الأسرة وما يمكن أن يتعرضوا له من تغيرات نتيجة هذا الكسر فى نافذتهم على العالم، بطولة أحمد مختار، نادية شكري،مجدي عبيد،علي كمالو، مروان عزب، وئام عصام، شريهان قطب، خالد السعداوي، فريدة عزب، ديكور و أزياء وائل عبدالله، اضاءة أبو بكر الشريف موسيقى يحيى نديم، من تأليف رشا عبد المنعم، و إخراج شادي الدالي.

بينما يتناول "نوح الحمام" أحداث فى إحدى قرى الصعيد ،ويحكى عن شخصية من الصعيد تدعى" وطنى " وهو اسم دارج فى الصعيد يتحدث العرض عنه فى 7 شخصيات، بطولة سوسن ربيع ، ياسر عزت ، نشوى حسن، أحمد مجدي ، إيناس المصري ، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى ، موسيقى محمد حمدى رؤوف ، تصميم ديكور فادي فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبدالله ، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي، وإخراج أكرم مصطفى.