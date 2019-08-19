ياسمين علي تُحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بساقية الصاوي

أعلنت المطربة ياسمين علي موعد حفلها المقبل، المقرر إقامته في ساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الخميس 12 ديسمبر، الساعة الثامنة مساءً، وذلك بعد نجاح حفلها الأخير بجامعة مصر بمدينة 6 أكتوبر.
يذكر أنها ليست المرة الأولى للمطربة ياسمين علي من إحيائها حفلًا غنائيًا على مسرح ساقية الصاوي، حيث أحيت ياسمين سلسلة حفلات مختلفة ومميزة مع ساقية الصاوي خلال السنوات الأربع الماضية، ماجعل هناك ترابطًا عجيبًا بين ياسمين علي وبين جمهور ساقية الصاوي، وكان معظم حفلاتها ترفع شعار كامل العدد.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين علي هو فيديو كليب "فرصة تتغير، حب زمان، يابتاع الورد"، وأغنية "اتفائلوا بالخير"، تتر مسلسل "أمر واقع".
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