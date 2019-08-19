مفاجأة.. اليسا تعلن اعتزالها الغناء وتشبه الوسط الفني بالمافيا!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 12:51 مساءً - فاجأت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها بإعلانها أنها ستعتزل الغناء وطرح الألبومات قريباً، وتحديداً بعد طرح ألبومها الجديد الذي تحضّر له حالياً.

وكتبت اليسا في تغريدة مفاجئة عبر حسابها على تويتر: “أحضّر ألبومي الجديد بكثير من الحب والشغف. ويعود سبب ذلك إلى أنه سيكون ألبومي الغنائي الأخير في مسيرتي الفنية. أعلنُ لكم هذا الخبر بحزن كبير ولكن بقناعة تامة لأنني لم أعد أستطيع العمل في مجال يشبه المافيا. لم يعد بإمكاني أن أكون منتجة في الفن بعد اليوم”.

وقد عبر الكثيرين من متابعي اليسا عن صدمتهم من قرارها فيما لم يصدق البعض الاخر متسائلين ان كانت تقصد اخر البوم لها مع روتانا.