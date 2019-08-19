زكي فطين عبدالوهاب.. فن ومقاومة بشعار "سينما حتى النهاية"

متمسكا بالأمل ومتطلعا إلى غدٍ يقف فيه معافى أمام كاميرات السينما من جديد؛ يواجه الممثل المصري زكي فطين عبدالوهاب المرض اللعين الذي استوطن رئته، واضعا نصب عينيه مقولة الشاعر الفلسطيني محمود درويش "نحن أحياء وباقون.. وللحلم بقية".

حليق الرأس ظهر الفنان المولود في 18 فبراير/شباط عام 1961 قبل أيام للمرة الأولى منذ إعلانه إصابته بالسرطان في مايو/أيار، في صورة نالت تعاطفا كبيرا من محبيه على مواقع التواصل الاجتماعي.





لكن الألم والمرض لم يمنعا ابن ليلى مراد (17 فبراير/شباط 1918 - 21 نوفمبر/تشرين الثاني) وفطين عبدالوهاب (22 نوفمبر/تشرين الثاني 1913 - 12 مايو/أيار 1972) من المقاومة؛ إذ أعلن في تصريحات صحفية، السبت، استعداده لبدء تصوير أول مشاهده في فيلم "العنكبوت" من بطولة أحمد السقا.





نشأ زكي فطين عبدالوهاب في مناخ سينمائي تأثّر بسحره ودفعه لاختيار الإخراج طريقا له خلفا لوالده فالتحق بالمعهد العالي للسينما (قسم إخراج).

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ابتسم الحظ في بداية المشوار فالتقى المخرج الكبير علي بدرخان أثناء دراسته في السنة الثانية بالمعهد، والذي رشَّحه للعمل كمساعد مخرج في فيلم "أهل القمة" وشاءت الأقدار أن يرى سعاد حسنى (26 يناير/كانون الثاني 1942 - 21 يونيو/حزيران 2001) لأول مرة فهي بطلة العمل، وبمرور الأيام نشأت بينهما قصة حب رآها كثيرون غريبة بين شاب صغير ونجمة كبيرة.





ورغم اعتراض الفنانة ليلى مراد، تزوّج زكي فطين عبدالوهاب من سعاد حسني التي كانت تكبره بـ20 عاما، غير أن التجربة باءت بالفشل وانفصلا بعد أشهر قليلة.

قرر ابن المشاهير التركيز على دراسته وتخرّج في عام 1983 ثم سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحثا عن خبرات جديدة، وبالفعل نجح في هذا الأمر وعمل مديرا في مواقع تصوير لأفلام منها "الحرب الدامية" (إنتاج عام 1985) كما عمل مع المخرج العالمي يوسف شاهين في فيلم "اليوم السادس".





بعد فترة خلع زكي جلباب والده واتجه إلى التمثيل وحقق بصمة في حقله الفني الجديد، وقدَّم أعمالا مهمة في السينما والتلفزيون منها "بجب السيما، تفاحة آدم، أهل كايرو، إسكندرية كمان وكمان، طرف ثالث، شهادة ميلاد"، وكان حريصا على انتقاء أعماله.

لكن الأيام خبَّأت لزكي فطين عبدالوهاب ما لم يكن في الحسبان حينما باغته مرض السرطان، وأعلن في مايو/أيار إصابته التي يواجهها بكل شجاعة وبدعم المحبين من الفنانين والجمهور الذي تعاطف مع صورته الأخيرة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.



