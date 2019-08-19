أمينة فاخت تختتم ليالي مهرجان الحمامات

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""الخليج 365"" من بيروت: اختُتمَِت الدورة55 لمهرجان الحمامات الدولي بعرض الفنانة التونسية أمينة فاخت التي رافقتها الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو محمد لسود

وفيما عبّرت عن سعادتها بعودتها إلى هذا المهرجان بعد تسع سنوات من الغياب، افتتحت الحفل بأغنية "موعدنا ارضك يا بلدنا"وتابعت مع "اسالوا قلبي وعيني" و"سلطان حبك" ثم بدات في الاستجابة لطلبات الجمهور وخرجت عن البرنامج المُعد للسهرة.

وشاركت ابنتها ملكة عويج في الحفل بأغنية "الصبابة ولو باندية" وشاركت والدتها بأداء جاك بريل "Ne me quitte pas " وعادت في جزء ثاني غنت فيه أغنية فرانسيس كابريل "je l'aime à mourir "

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وتابعت الفاخت مع طلبات الجمهور التي تنوعت بين أغاني الموسيقار الراحل ملحم بركات وبينها "كل اللي بيشوفك" والأغاني الفلكلورية والتراثية منها “على الله”، “عالجبين عصابة”، عالماشينة” قبل أن تعود إلى الطرب وأغنيات الحب مع أعمال أم كلثوم وعبد الحليم حافظ

يُذكر أن الحفل تواصل لمدة ساعتين ونصف غنت خلالها أعمالها وما طُلِبَ منها وأعمال طربية وسط تفاعل الجمهور مع وقفاتها الطريفة بحضور وزير السياحة روني الطرابلسي والفنان انريكو ماسياس اللذين تابعا الحفل حتى النهاية