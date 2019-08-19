شكرا لقرائتكم خبر عن كبرت البنوته..شاهد ابنة يوسف الشريف تحتفل بعيد ميلادها..والأب:"ربنا يحميكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ النجم يوسف الشريف، ابنته جنى، بعيد ميلادها، متمنيا لها السعادة و النجاح فى حياتها، وشارك الشريف، جمهوره بصورة تجمعه بابنته ، عبر حسابه على تويتر، وكتب عليها قائلا: "كل سنة و أنت طيبة يا جنى يا حبيبتي وعقبال ١٠٠ سنة ربنا يحميكي إنتِ ومامتك وإخواتك".

كما هنأت الكاتبة إنجى علاء، زوجة يوسف الشريف نجلتها بعيد ميلادها عبر حسابها على تويتر، وكتبت قائلة:" كل سنة وانتِ طيبة حبيبتي، مش مصدقة إن السنين جريت كده.. مش شايفاكي غير لسة صغيرة في حضني، ربنا يحفظك ويخليكي لينا ويا رب سنة حلوة وسعيدة عليكي".

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ويعود يوسف الشريف بمسلسل "The End النهاية" إلى الدراما الرمضانية العام المقبل بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب" فى شهر رمضان 2017، كما يسجل المسلسل التعاون الثالث بين يوسف الشريف وشركة سينرجى بعد "كفر دلهاب" و"القيصر".

مسلسل "كفر دلهاب" بطولة وروجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.