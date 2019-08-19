شكرا لقرائتكم خبر عن 16 عرضا في ثالث أيام المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنطلق اليوم الإثنين الموافق 19 أغسطس، فعاليات اليوم الثالث من الدورة الثانية عشر للمهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة النجم أحمد عبد العزيز بـ 16 عرضا مسرحيا موزعة علي ثلاث مسابقات في 20 مسرح من مسارح الدولة تشاهدها لجان التحكيم .

العروض تنطلق إبتداءً من السادسة مساءً ب ( 7 ) عروض هي"الحادثة" للمخرج عمرو حسان، وتعرض على قاعة الغد، "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج وتعرض على مسرح ميامي.

كما تعرض مسرحية "الضاحكون" للمخرج محمود السبروت، على مسروح موتروبول، كذلك تعرض مسرحية "شباك مكسور" للمخرج شادي الدالي بقاعة زكي طليمات.

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وعلى مسرح أوبرا ملك برمسيس، يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما تقام مسرحية "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة، ويقام العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب" للمخرج محسن رزق، على مسرح البالون.

وفي تمام السابعة مساءً، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وتقام 7 عروض مسرحية في تمام الثامنة والنصف مساً، هي "صوت الموسيقى" للمخرجة نورهان شعيب، على مسرح الجمهورية، "حذاء مثقوب" للمخرج عمرو عفيفي على مسرح العرائس، "نوح الحمام" للمخرج أكرم مصطفى بقاعة صلاح عبدالصبور.

كما يقام العرض المسرحي "غابة الأحلام" للمخرج زياد كمال على مسرح الحديقة الدولية، ومسرحية "تسجيل دخول" للمخرج هاني عفيفي بمركز الهناجر للفنون، كما تعرض مسرحية "الدخان" للمخرج مايكل بسطا، بقاعة سيد درويش، بينما يقام العرض المسرحي "الألوان الثلاثة" للمخرجة سحر جروبي، على مسرح العالم الكبيروفي العاشرة مساء يقام العرض المسرحي "بيت الأشباح" للمخرج محمود حديني، على مسرح العالم الصغير.