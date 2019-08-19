شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى وأحمد فؤاد سليم مع السقا فى "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم لقائمة أبطال فيلم النجم احمد السقا "العنكبوت"، والتى تشارك فى بطولته كل من، النجمة منى زكى، والنجم ظافر العابدين، والنجمة شيرين رضا، للمؤلف محمد ناير والمخرج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يستأنف أبطال العمل التصوير الأسبوع المقبل فى الديكورات المخصصة بالعمل والذى يقوم بمعاينتها مخرج العمل.





وانطلق تصوير الفيلم قبل موسم عيد الأضحى بأسبوع بالمشاهد الخارجية لبطل العمل أحمد السقا على كوبرى إمبابة وانتهى من تصوير يومين فقط، واليوم الثانى على كورنيش النيل، ومن المقرر أن يعرض الفيلم فى موسم رأس السنة لعام 2020.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد السقا فيلم "هروب اضطرارى" وشارك فى بطولته أمير كرارة، غادة عادل، فتحى عبد الوهاب، مصطفى خاطر أحمد العوضى، ومجموعة من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد حلمى، أحمد فهمى، واحمد زاهر، وايمان العاصى، ومحمد فراج، ومحمد شاهين، وبيومى فؤاد، وعزت أبو عوف من تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد خالد موسى.







