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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعرب الفنان أحمد صلاح حسني، عن استيائه من تصريحات رئيس اتحاد كرة اليد في مصر، والتي أعلن خلالها أن مكافأة تتويج منتخب الناشئين ببطولة العالم التي أقيمت في مقدونيا، ستكون 1500 جنيه لكل لاعب.
وكتب "صلاح" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اعتقد تصريح المكافآت تصريح غير موفق وغير مقبول الناس دي تستحق تقدير يليق بيهم ما حققوه انجاز بكل ما تحمله الكلمة".
وتوج منتخب مصر ببطولة العالم للناشئين لكرة اليد بعدما تفوق على ألمانيا في المباراة النهائية مساء اليوم، الأحد، بنتيجة 32-28.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد صلاح حسني يعلق على مكافآت أبطال "اليد": "غير مقبول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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