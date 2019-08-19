بصور رومانسية.. مصطفى خاطر يحتفل بعيد زواجه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

احتفل نجم مسرح مصر الفنان مصطفى خاطر بعيد زواجه الثاني من زوجته روان هلال، معربًا عن حبه لها، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر خاطر صورًا رومانسية تجمعه بزوجته، معلقًا "كل سنة وانتي طيبة و معايا وجمبي والله مش مصدق انه عدت سنتين على جوازنا بحبك".

واحتفل الفنان مصطفى خاطر بزفافه على روان هلال في حفل كبير أقيم يوم 19 أغسطس 2017، بأحد فنادق التجمع الخامس، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى خاطر تألق في رمضان الماضي من خلال مسلسل "طلقة حظ".