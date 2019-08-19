وثقت الإعلامية الكويتية نهى نبيل، بمقطع فيديو نشرته على حسابها في “سناب شات”، الطريقة السيئة التي تتعامل بها السلطات التركية في مطار صبيحة مع السياح الخليجيين.
وقالت “نبيل”: “بعض الموظفين في مطار صبيحة التركي لا يحترمون الناس، صار لي موقف قبل شوي، وهذا الشخص قدامي الحين مسكين، قاعدين يطولون لسانهم عليه ما فيه احترام”.
وأوضحت الإعلامية الكويتية، أنها تعرضت لمعاملة سيئة من جانب موظفي المطار؛ حيث تمت مصادرة الهدايا التي معها، وكذلك كريمات علاجية لشعرها.
كانت هذه تفاصيل خبر من مطار صبيحة.. شاهد: الإعلامية نهى نبيل توثق طريقة التعامل السيئة للسلطات التركية مع السياح... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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