بالفيديو: أميرة محمد تستعرض نتيجة حقن شد الرقبة بلقطات مقربة

حرصت الفنانة البحرينية أميرة محمد على استعراض نتيجة حقن شد الرقبة، التي خضعت لها في الرياض، من خلال لقطات مقربة كشفت التغير اللافت الذي حصلت عليه.

أميرة محمد عرضت نتيجة حقن V-Line لشد الرقبة، وذلك بعد خضوعها لجلستين في الرياض، مشيرة إلى أنها قررت تطبيق هذه التقنية بعد أن شعرت بترهل هذه المنطقة، بعد خضوعها لعملية “كرمشة المعدة”، وخسرتها الكبيرة في الوزن.

وأشارت أميرة محمد إلى أنها خضعت لجلستين من حقن شد الرقبة على مدار شهرين، وفور انتهاء إجازتها سوف تعود مجدداً إلى الرياض من أجل حقن المنطقة للمرة الثالثة.

وبدت أميرة محمد راضية تماماً على النتيجة التي وصلت إليها بسبب حقن شد الرقبة، مشيرة إلى أنها لا تعرف عدد الحقن المفترض الحصول عليها حتى تحصل على النتيجة المرجوة، ولكن هذه التقنية رائعة لكل شخص فقد وزنه الزائد وشعر بوجود ترهل في هذه المنطقة.

وكانت أميرة محمد نشرت منذ أسبوعين تقريباً فيديو لها من داخل عيادة التجميل في الرياض، لتكشف لمتابعيها عن خضوعها لتقنية حقن V-Line لشد الرقبة، كما حصلت على جلسات الفلاش من أجل نضارة البشرة وشدها.