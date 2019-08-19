بالفيديو: ما حقيقة اختطاف الفنانة شهد الكويتية؟

ردّت الفنانة المعتزلة شهد الكويتية، على شائعة اختطافها وتهديدها، لافتةً إلى أنّ ما يجرى تداوله ”لا أساس له من الصحة“. وقالت شهد، في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“: ”مطلعين إشاعة وسوالف إني مخطوفة وقاعدين يهددوني وعشان أبين لكم إني مخطوفة لازم أغمز، وقالولي رمشي حطي نقط ولمي شعرك على جنب واغمزي برمشك 7 مرات، وأنا ما فيني شي“. وأظهر مقطع الفيديو الفنانة وهي تجلس رفقة عدد من الأصدقاء والعائلة، قائلةً: ”ما فيني شي وقاعدين مع العيلة، معزومين في بيت ناس، قاعدين نحكي الحياة حلوة وبس مشكورين“.

وأطلق مغردو ”تويتر“ هاشتاج تحت بعنوان ”#save_shahad“، مدعين أنها مخطوفة، مطالبين بتحريرها وإنقاذها. وبعدما نشرت الفنانة الفيديو، شكك المغردون أيضًا في محتوى التسجيل، مرحجين رواية اختطافها، حيث قالت متابعة تدعى فاطمة: ”معزومين ببيت ناس، وش وضعهم ذولا الناس مجلسين ضيوفهم بالأرض“. وأضاف حساب باسم تقريبًا خالد، قائلًا: ”عائلة غريبة جدًا من زمان وأنا أشوف مقاطعهم في اليوتيوب كلهم سايكو حتى شهد معهم فيهم شي مو طبيعي“. وقالت مغردة تُدعى ”عبير“: ”ماش ما اقتنعت أنا جالسة أحسب كم ترمش وهي تسولف“، وتابعت ”سارة“ قائلةً: ”يا جماعة شوفو قاعدة ترمش وحطت شعرها على جنب احس واضحة“. يُذكر أن شهد الكويتية اعتزلت الفن نهاية عام 2012 وقررت هي وعائلتها الهجرة إلى تايلاند، بعدما انتهت من تصوير آخر أعمالها في الكويت، وهو مسلسل ”مطلقات صغيرات“، وكان ذلك من أجل التفرغ لحياتها الخاصة.