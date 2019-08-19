شاهد: حلا الترك بالكوفية الفلسطينية

نشرت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها في الأردن حيث تقضي عطلتها الصيفية. وظهرت حلا الترك بالكوفية الفلسطينية في الصور التي امتازت بأنها بالأبيض والأسود دون أن تكشف أن كانت هذه الصور تحضيرًا لعمل فني جديد.

وكانت حلا الترك قد أثارت الجدل مؤخرًا بإطلالة اعتمدت فيها إطلالة أكبر من سنها البالغ 17 عاماً، من ناحيتي الملابس والمكياج.