الموت يفجع أصالة وابنها

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 10:48 صباحاً - نعت النجمة أصالة وفاة صديق ابنها، الذي رحل عن عالمنا بعد تعرضه لحادث سير.

وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”: “الله يرحم حبيبي يوسف، ويصبّر أهله الطيّبين على هالفاجعة المؤلمة، ويصبّر أصحابه (ابني منهم) على الفراق، والله يحفظ ولادنا من الطرقات ومن الشّرور، وأرجو منكم من استطاع التبرّع والدّعاء، الله يحفظكم جميعًا”.

يذكر أن أصالة طرحت مؤخرا أغنية “مبقاش سر” وهي ثاني أغاني ألبومها الجديد “في قربك” من كلمات أمير طعيمة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع فهد.