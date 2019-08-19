شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة المصرية سوسن بدر تكشف سر إطلالتها الغريبة في "ولاد رزق" والان مع التفاصيل

كشفت الممثلة المصرية سوسن بدر عن سر سر إطلالتها الغريبة في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق"، الذي يسير بسرعة على طريق دخول نادي الإيرادات القياسية في تاريخ السينما المصرية.

وأعربت سوسن بدر، وفقاً"العين الإخبارية" عن سعادتها بالمشاركة كضيفة شرف في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" مع مجموعة متميّزة من النجوم الشباب والمخرج الرائع طارق العريان، مشيرةً إلى أن الفضل في ظهورها بشكل مختلف يعود إلى الماكيير محمود رشاد.



وأضافت بدر (61 عاماً) في مقابلة مع "العين الإخبارية"، على هامش افتتاح النسخة الـ12 من المهرجان القومي للمسرح المصري، أن السينما المصرية تحرز خطوات متقدمة خلال الوقت الراهن، متمنيةً الأمر نفسه للمسرح.

فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، بمشاركة كوكبة من ضيوف الشرف على رأسهم سوسن بدر وغادة عادل وإياد نصار وباسم سمرة، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.