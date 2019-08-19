نادر الأتات يحطّم المليون في وقت قياسي

متابعة بتجـــــــــرد: تخطى الفيديو الخاص بأغنية النجمة اللبناني نادر الأتات الجديدة “ونطرتك” المليون مشاهدة عبر موقع “يوتيوب” بعد أقل من خمسة أيام على إتاحة عرضه.

وتحتلّ أغنية “ونطرتك” المراتب الأولى في قائمة الأغاني العربية الأكثر استماعًا وتحميلًا منذ طرحها عبر المتاجر الرقمية الكبرى.

وكان نادر الأتات قد أطلق أخيرًا تحدّي “رقصة ونطرتك” عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، الذي تفاعل معه متابعوه بشكل ملحوظ.

تجدر الإشارة إلى أن أغنية “ونطرتك” من كلمات وألحان سليم عساف، توزيع عمر صباغ أمّا الفيديو الخاص بها فيحمل توقيع عادل سرحان.

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لمشاهدة فيديو أغنية “ونطرتك”: