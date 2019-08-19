كوميدي ويعشق المقالب.. شقيقة رشدي أباظة تكشف الوجه الآخر لـ”الدونجوان”

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متابعة بتجـــــــــرد: كشفت منيرة أباظة، شقيقة النجم الراحل رشدي أباظة، الكثير من الجوانب الخفية في شخصية “الدونجوان”، مؤكدة أنه كان مرحًا، ولم يكن يمثل في أعماله السينمائية التي قدم خلالها أدوارًا كوميدية بل كان على طبيعته.
وأضافت “منيرة”، خلال لقائها ببرنامج “كلام ستات”، المذاع على إحدى الفضائيات المصرية، بعد مرور 39 عاما على رحيل شقيقها، أنه كان يعشق تنفيذ المقالب في الجميع سواء أصدقائه أو عائلته.
وتابعت: “رشدي كان بسيطًا للغاية، ودائما يجلس مع البسطاء، ورغم شهرته في التمثيل والوسط الفني لم يرض والده عنه لمدة 8 سنوات ظل فيهم بعيدًا عن المنزل”.
وحول زواج “رشدي” من الفنانة “صباح”، وكيف كان رد فعل العائلة وزوجته سامية جمال على هذا الخبر، قالت منيرة أباظة: “الجميع كان في ذهول تام من الصدمة”.
واستطردت: “تزوج الفنان رشدي أباظة أكثر من 5 مرات، تحية كاريوكا، وسامية جمال، وصباح في جوازه قصيرة ليوم واحد، وابنة عمه نبيلة سليمان أباظة، والمضيفة الأمريكية باربرا والتي أثمرت عن ابنته الوحيدة قسمت”.
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