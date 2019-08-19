زينة يازجي برفقة زوجها عابد فهد: الحب يعبر عن نفسه بأشكالٍ متعددة

متابعة بتجـــــــــــرد: يعيش الفنان السوري، عابد فهد، أوقاتًا ممتعة رفقة زوجته الإعلامية زينة اليازجي وولديه ليونا وتيم، في أحد منتجعات جزيرة تينوس اليونانية.

ووثق الفنان السوري رحلته العائلية بصور عبر صفحته الخاصة على إنستجرام، فانهالت عليه التعليقات من محبيه.

كما نشرت زوجته زينة صورة خاصة جمعتها به، بدا خلالها الانسجام الكبير الذي يميز علاقتهما، وأرفقتها بتعليق “الحب يعبر عن نفسه بأشكالٍ متعددة”.

وحظيت صورة زينة والتعليق الذي أرفقته بردود فعل الجمهور الذين أشادوا بالحب بين الثنائي والاحترام الكبير الذي يميز علاقتهما.

يشار إلى أن الفنان عابد فهد شارك في موسم دراما رمضان 2019 ببطولة مسلسل “دقيقة صمت” مع الفنان خالد القيش ورنا شميس بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من نجوم الدراما السورية.