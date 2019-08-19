باسكال مشعلاني تستعين بجمهورها لهذا السبب

مهما غابت النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني عن الساحة الفنية، اإلا أن لعودتها وقع خاص، حيث ينتظرها جمهورها بفارغ الصبر ليكتشف ما المفاجآت الجديدة التي ستقدمها أو الأعمال الفنية التي ستطرحها.

هي التي طرحت العديد من الاعمال ولاقت أغنياتها نجاحًا كبيرًا، غابت لفترة زمنية عن الساحة لتعطي وقتا أكبر لعائلتها، ثم عادت وطرحت أغنيات مميزة لاقت نسبة نجاح عالية، وآخرها كانت اغنية “اتعذبت كفاية” من كلمات وألحان محمد رفاعي، وتوزيع موسيقي وقيادة الأوركسترا المايسترو عادل عايش، من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديز، وقد نالت هذه الاغنية اعجاب المتابعين.

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ويبدو أن مشعلاني تستعد لطرح عمل جديد، إلا أن مشعلاني ارتأت هذه المرة ان تأخذ برأي جمهورها ومحبيها قبل المباشرة بالعمل على الاغنية الجديدة، حيث نشرت على حسابها عبر موقع انستغرام صورة لها ارفقتها بتعليق سألت فيه الجمهور عما ينتظرونه منها وأي لون ولهجة يفضلون أن تغني.

وعندها، تهافت المتابعون وراحوا يعلّقون على المنشور، منهم من أشاد باطلالة مشعلاني البسيطة والملفتة في آن، ومنهم من عبّر لها عن حبه وشوقه للمزيد من الاعمال التي ستقدمها، في حين راح آخرون يقترحون عليها اللون الذي يحبون ان يسمعوه منها. فماذا ستختار باسكال مشعلاني لأغنيتها القادمة؟