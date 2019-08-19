خاص- نادين ن. نجيم وزينة مكي معًا من جديد؟

فتحت الممثلة زينة مكي باب الإسئلة عبر حسابها على “انستغرام”، حيث لفتنا سؤال جمهور زينة حول علاقتها بالممثلة نادين نسيب نجيم وهل من الممكن ان يراهما المُشاهد مجدداً بعمل جديد بعدما اجتمعا كشقيقتين في مسلسل “طريق”.

أكدت “مكي” الى أنها تعتبر “نجيم” كشقيقة حقيقية لها، واصفة إياها بـ “حبيبة قلبها” وانها تعلم ذلك.

ردّت نادين مباشرة على التعليق حيث عبّرت عن حبها لها واصفة إياها بالشقيقة أيضاً.

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أيضاً سُئلت زينة مكي هل من الممكن ان يراها الجمهورمجدداً مع نادين نجيم بعمل جديد، إلا ان زينة ردّت بـ “شو؟” مع قلب وابتسامة ومع Mention لنادين التي ردّت قائلة “Pls Yes Yes”.

وكانت زينة قد تألقت بدور شقيقة نادين في مسلسل “طريق”، القصة أعدها سلام كسيري عن رواية الأديب العربي نجيب محفوظ “الشريدة”، وشارك في بطولة العمل نخبة من الممثلين منهم: عابد فهد، نادين ن. نجيم، زينة مكي، ختام اللحام، جُنيد زين الدين وغيرهم. اخراج رشا شربتجي.

من جهة أخرى، تستعد “مكي” بعد فترة قصيرة للبدء بتصوير الجزء الثاني من مسلسل “ما فيّ”، يشارك في البطولة الى جانبها كل من معتصم النهار، فاليري ابو شقرا، احمد الزين، إلسا زغيب، ليليان نمري، بيار داغر، جان دكاش، نادين خوري، يوسف حداد، سهير نصر الدين، المنتصر نجم الدين، كارلا بطرس، روزينا لاذقاني، ناتاشا شوفاني، جو طراد، محمد قنوع وغيرهم. انتاج شركة الصبّاح للاعلام. اخراج رشا شربتجي، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان التي أكدت في اتصال مع “الخليج 365” الى أنها تعكف حالياً على كتابة الجزء الثاني منه، مشيرة إلى أن هناك شخصيات جديدة أدخلتها في العمل الذي سيبدأ تصويره قريباً.