سميرة سعيد تعلن عن أسباب طلاقها من هاني مهنا بعد سنوات من الكتمان

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد للمرة الأولى، عن أسباب طلاقها من الموسيقار المصري هاني مهنا، وذلك بعد سنوات من الكتمان.

وقالت سميرة سعيد في تصريحات عبر برنامج "توأم روحي" مع المذيع نيشان يوم الجمعة، إن سبب طلاقهما هو أن "كليهما يعملان في نفس المجال"، مشيرة إلى أن موضوع زواج الفنان من داخل الوسط الفني بالنسبة لها لم يكن ناجحا.

وأضافت أن "الخلافات الفنية في العمل بينهما كانت تنتقل إلى المنزل".

وروت المطربة المغربية أحد المواقف، حيث قالت إن "فرقتها الموسيقية التي كان يقودها طليقها، كانت تتسبب في أخطاء فنية خلال حفلاتها، وطليقها الذي قالت إنه كان يعزف بآلة بيانو صوتها عال جدا مما كان يتسبب في إثارة غضبها.

وأشارت إلى موقف آخر حدث بينهما، قائلة: "في أحد الحفلات قال لي وأنت تغنين كان تركيزك مع أحد الأشخاص من الجمهور ينظر لك بإعجاب... بينما أنا كنت مركزة مع نفسي".

وحول سبب طلاقها من زوجها الثاني مصطفى النابلسي، صرحت الفنانة المغربية: "إحنا أصحاب جدا... مهنا والنابلسي متزوجان حاليا وأنا أحترم زوجتيهما ولا أفضل الحديث عن أشياء حدثت معي تتسبب في حرج مشاعرهما".

واستمر زواج سميرة سعيد من الموسيقار هاني مهنا عدة سنوات، قبل انفصالهما وارتباطها برجل الأعمال مصطفى النابلسي الذي أنجبت منه ابنها الوحيد شادي.

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