مهرجان بعلبك الدولي للسينما يفتتح "ليالي الصيف" بفيلمين

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""الخليج 365"" من بيروت: افتتح مهرجان بعلبك الدولي للسينما نسخته الثالثة بعنوان ليالي الصيف السينمائية، لعرض مجموعة من الأفلام القصيرة والطويلة، وعرض في ليلته الأولى فيلمين روائي ووثائقي



الحبل السرّي

واستضاف في ليلته الأولى، الفيلم الروائي القصير "الحبل السري" للمخرج السوري الليث حجو، بحضور المخرج وكاتب الفيلم رامي كوسا. وهو يتناول حالة إنسانية لامرأة يأتي موعد ولادتها قبل أوانه بسبب الضغط والحصار المفروض على الحي الذي تعيش فيه. يعجز زوج ندى عن الوصول إلى القابلة، التي تسكن في الجانب الآخر من الحي بسبب القناص الذي يهدد حياة كل من يعبر الشارع. تلد ندى في صندوق السيارة، ما يدفع زوجها للانتقام من القناص بطريقة غريبة.

بعد العرض طرح الجمهور مجموعة من الأسئلة في جلسة نقاش، تحدث خلالها حجو عن دور المرأة بالحرب، مؤكدا أن التوجه بالدرجة الأولى كان لكتابة أفلام لتفعيل دورالمرأة بالدراما.

بمشي وبعد

وكذلك استضافت الليلة الأولى الفيلم الوثائقي "بمشي وبعد" للمخرجة سينتيا شقير، بحضور بطلة الفيلم سابين شقير. تقوم المخرجة برحلة مع شقيقتها سابين ورفاقها من المهرجين إلى جزيرة لسبوس اليونانية، وذلك في سبيل مقابلة اللاجئين هناك، ومع الوقت تتحول الرحلة إلى معاناة لمقابلة اللاجئين نتيجة الضغوطات التي فرضت عليهم في الجزيرة.



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