شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر جارنر تستعد لأحدث أعمالها من لوس انجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسات مصوري الباباراتزي النجمة جينيفر جارنر أثناء سيرها فى شوارع مدينة لوس انجلوس الأمريكية، وفقاً لتقرير نشره موقع الديلي ميل الشهير أوضح فيه أن النجمة الشهيرة تنجح دائماً فى خطف الأنظار أينما حلت ومع أي إطلالة لها. كما ذكرالتقرير أن جينيفر جارنر تستعد حالياً لتصوير فيلمها الجديد "نعم اليوم"، والذي تدور أحداثه فى نطاق أسري حيث يناقش الأزمات الممثلة فى تلبية طلبات الأبناء بشكل دائم من قبل الآباء مما يضر بهم. Advertisements

جينيفر جارنر 1

جينيفر جارنر

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