شائعة الحمل بدون زواج وقصة شاكيرا وبكاء على الهواء.. حكايات رزان مغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

تحتفل الإعلامية اللبنانية رزان مغربي، اليوم الاثنين، بعيد ميلادها الموافق 19 أغسطس عام 1973.

ولدت رزان لعائلة مسلمة، فوالدها هو الداعية عبدالوهاب مغربي، الذي له باع كبير في العلوم الإسلامية والشرعية، ووالدتها حسناء السبيعي، ولها شقيق وحيد أصغر منها سنًا يدعى "طارق".

رزان حاصلة على الجنسية البريطانية، وعاشت طفولتها في لندن، قبل أن تنتقل عائلتها إلى لبنان، وهي تجيد 4 لغات (العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية). ونرصد في التقرير التالي حكايات عن رزان في يوم ميلادها:

البداية الفنية

بدأت رزان، عملها كمقدمة برامج بتشجيع من والدتها في سن الـ16، من خلال شاشة المستقبل، وكانت حينها أصغر مقدمة برامج على شاشة تلفزيون لبناني، من خلال برنامجها الشهير "الليل المفتوح" الذي قدمته طوال 3 سنوات ونصف. ثم انضمت إلى مجموعة MBC في لندن فترة التسعينيات، وقدمت النسخة العربية من البرنامج العالمي (Top of the pops).

كما غطت الكثير من الأحداث الفنية العالمية مثل حفلات توزيع الجوائز العالمية الموسيقية في موناكو، ونظرًا لنجاحها الجماهيري قدمت أيضًا برنامج (شهرزان) على MBC والذي عرضت فيه مواهبها في الرقص والغناء.

عُرفت رزان بقدرتها المتميزة على إدارة الحوار مع الضيوف بالعربية والإنجليزية، كما قدمت برنامج (ألبوم)، وبعد ذلك تركت قناة MBC وعادت إلى تلفزيون المستقبل، ثم انتقلت إلى قناة الحياة المصرية.

شائعة الحمل دون زواج

أطلقت عليه الشائعات بعدما بدت عليها علامات الحمل، فأثيرت شائعة حملها دون زواج، وردت والدتها في تصريحات للصحافة اللبنانة: "رزان حامل من زوجها المصري ويُدعى ناجي، وهو الذي سبق وظهر معها في الفيديو الشهير باسم فضيحة رزان، والذي تسبب في هجوم شديد عليها نتيجة الوضع الحميم الذي ظهرت به رزان معه".

وأضافت والدتها: "ناجي لم يدخل الإسلام بسبب رزان، هو لم يسلم.. نحنا أخدناه مسلم، وهناك أشياء خاصة كل الناس يحبون الاحتفاظ بها لأنفسهم، رزان تأذت كثيرًا من الناس، والكل يعرف عن الفضيحة التي لاحقتها، بالرغم من أنها كانت متزوجة حينها، ونحن كنا نعرف ذلك، هي تعرضت للأذى من بعض الصحفيين الذين أطلقوا الشائعة، وكأنها أول فنانة تتزوج ولا تعلن زواجها، لا أعرف لماذا لا يتحدثون سوى عن ابنتي".

وعن تفاصيل حفل زفافها، قالت والدتها: "رزان تزوجت في لبنان كما أننا أقمنا حفلاً صغيرًا في لندن، زواج رزان كان كسائر الزيجات وهي أرادت أن تفرحنا ونحن فرحنا بها كثيرًا، هل يعقل أن يكتبوا أنها حامل من دون زواج، من كتب هذا الكلام هو شخص منحط، نحن عائلة محافظة بكل ما تعنيه هذه الكلمة".

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فيديو الهواء

أثار فيديو تحريك الهواء لملابسها أثناء تقديمها لحفل عمرو دياب، وتعليقها على الأمر: "يا هوا يا وحش"، استياء الكثير منها بسبب اتهامها بتعمد العري، وعلقت على الفيديو قائلة إنها تحب هذا الفيديو لأنها خسرت وزنها بسببه، خاصة بعد شهر من ولادة ابنها، مشيرة إلى أن تقديمها حفل عمرو دياب كان سببًا في سعادتها.

حكايتها مع شاكيرا

في برنامج شيخ الحارة، قالت رزان إن سر صعودها على المسرح بدلًا من النجمة العالمية شاكيرا، كان لتقديم جائزة شاكيرا في موناكو، وأدخلها مدير المسرح على أنها شاكيرا، بسبب الشبه بينهما.

حبها للأولاد

قالت رزان في تصريحاتها لبرنامج "شيخ الحارة" تقديم الإعلامية بسمة وهبة، إنها لم تكن تفكر في الإنجاب قبل الزواج لأن الأطفال كانوا مزعجين بالنسبة لها، لكن عقب الزواج أحبت الأطفال خاصة بعد إنجاب ابنها "رام"، عندها تمنت أن تنجب 30 طفلًا، مشيرة إلى أنها نادمة على تأخرها في الإنجاب.

بكاء على الهواء

عقب أزمة الفيديو الشهير مع زوجها ناجي، أوقفت قناة الحياة تعاقدها مع رزان، وظهرت بعدها على قناة المستقبل، وفي أول يوم تصوير لها دخلت في موجة بكاء على الهواء، وقالت في تعليقها على الفيديو ببرنامج "أنا والعسل" مع نيشان: "بكيت لأني كنت مشحونة وكل يوم يمضي كنت أحلم وأقول يارب أنا لا أقدر أن أعيش بدون الأضواء والكاميرات".