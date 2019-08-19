مايا دياب تعتذر إلى جمهورها لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: أعلنت المطربة اللبنانية مايا دياب، اعتذارها لجمهورها عن غيابها وعدم تفاعلها معهم على حسابها في موقع "تويتر". وغردت مايا عبر حسابها في "تويتر": "سامحوني بغيب عن تويتر لأن ما كتير بحب الحكي، بس رح شد حيلي وما أبقى أغيب". Advertisements وأضافت: "شكرًا على رأيكم بأغنيتي الجديدة يابا يابا، وناطرة بعد كل واحد شو أكتر شي حبه بالأغنية والكليب". وطرحت مايا دياب، مؤخرًا كليبها الغنائي الجديد "يابا يابا"، عبر قناتها في "يوتيوب"، من كلمات مؤمن راجح، وألحان وتوزيع مودي منير، والكليب من إخراج كريستال يونس.​

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