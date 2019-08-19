عمرو دياب يشعل حفله بتصرفه النبيل.. شاهدوا ما فعله وسط تصفيق الحضور

أشعل النجم عمرو دياب حفله الذي أقامه في مدينة العلمين في الساحل الشمالي، بتصرفه الإنساني عندما أصر على صعود أحد محبيه من أصحاب الهمم على المسرح والتقط معه الصور.
عمرو دياب قطع غناءه وحرص على اصطحاب أحد محبيه من أصحاب الهمم على المسرح، والتقط معه عدة صور الأمر الذي دفع الحضور للتصفيق بقوة من جراء ما فعله.
وتداول محبو عمرو دياب فيديو يرصد لحظة صعود شاب من أصحاب الهمم، الذي بدا سعيداً للغاية من جراء الموقف فأخذ يقبل رأس الهضبة ويعانقه، وفعل النجم المصري بالمثل فحضن الشاب وقبل رأسه أكثر من مرة، وجعل أحد مساعديه يلتقط لهما صوراً على المسرح.
حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي حضره عدد من النجوم مثل الفنانة نادية الجندي وبوسي شلبي ودينا الشربيني.
ومن المنتظر أن يطرح عمرو دياب أغنية جديدة من ألبومه “أنا غير” يوم الثلاثاء المقبل.
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