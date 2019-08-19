المحكمة تحيل فنانة شهيرة لمستشفى الامراض العقلية.. خمنوا من هي!

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - لم تنكرالممثلة الأميركية ​هيذر لوكلير​ باعتدائها على موظفي إنفاذ القانون اضافة الى تهم اخرى وحُكم عليها بالسجن مدة 120 يوماً، الا انها ستُعفى من السجن في حال وافقت على الذهاب إلى مركز لعلاج الامراض العقلية حيث ستخضع للمراقبة لفترة ثلاث سنوات بعد خروجها من دورة العلاج النفسي التي يجب ان تقوم بها.

كما ان المحكمة ستعيد اللقاء مع هيذر في 6 ايلول المقبل من اجل توجيه لها تعاليم جديدة عليها ان تلتزم بها لكي تستطيع ان تعفى من عقاب السجن.

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