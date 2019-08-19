فن ومشاهير

المحكمة تحيل فنانة شهيرة لمستشفى الامراض العقلية.. خمنوا من هي!

0 نشر
نوارة 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - لم تنكرالممثلة الأميركية ​هيذر لوكلير​ باعتدائها على موظفي إنفاذ القانون اضافة الى تهم اخرى وحُكم عليها بالسجن مدة 120 يوماً، الا انها ستُعفى من السجن في حال وافقت على الذهاب إلى مركز لعلاج الامراض العقلية حيث ستخضع للمراقبة لفترة ثلاث سنوات بعد خروجها من دورة العلاج النفسي التي يجب ان تقوم بها.
كما ان المحكمة ستعيد اللقاء مع هيذر في 6 ايلول المقبل من اجل توجيه لها تعاليم جديدة عليها ان تلتزم بها لكي تستطيع ان تعفى من عقاب السجن.

 

View this post on Instagram

f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">

F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">

F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

Advertisements

 

View this post on Instagram

Mister n Me on our way to Boston

A post shared by Heather Locklear (@heatherlocklear) on

A post shared by Heather Locklear (@heatherlocklear) on Feb 23, 2018 at 4:06pm PST

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تحيل فنانة شهيرة لمستشفى الامراض العقلية.. خمنوا من هي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا