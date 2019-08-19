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كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - لم تنكرالممثلة الأميركية هيذر لوكلير باعتدائها على موظفي إنفاذ القانون اضافة الى تهم اخرى وحُكم عليها بالسجن مدة 120 يوماً، الا انها ستُعفى من السجن في حال وافقت على الذهاب إلى مركز لعلاج الامراض العقلية حيث ستخضع للمراقبة لفترة ثلاث سنوات بعد خروجها من دورة العلاج النفسي التي يجب ان تقوم بها.
كما ان المحكمة ستعيد اللقاء مع هيذر في 6 ايلول المقبل من اجل توجيه لها تعاليم جديدة عليها ان تلتزم بها لكي تستطيع ان تعفى من عقاب السجن.
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A post shared by Heather Locklear (@heatherlocklear) on Feb 23, 2018 at 4:06pm PST
كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة تحيل فنانة شهيرة لمستشفى الامراض العقلية.. خمنوا من هي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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