إبنة أحمد الفيشاوي توجه رسالة قاسية له بعد صدور حكم بحبسه

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 08:49 صباحاً - وجهت لينا إبنة الممثل المصري ​أحمد الفيشاوي​ رسالة قاسية له، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:”أنا حزينة، كنتُ أتمنى أن تكون لي كأي أب لابنته”.

ويأتي كلام لينا هذا، بعدما أصدرت بالأمس محكمةُ الأسرة بالقاهرة حكماً بالحبس لمدة شهر على والدها لإمتناعه عن سداد نفقتها من طليقته السابقة هند الحناوي.

وقدّرت المحكمة حجم النفقة المجمّدة بقرابة 234 ألف جنيه (نحو 13300 دولار) لصالح ابنته “لينا” التي تعيش في الخارج.وقال شعبان سعيد محامي طليقة الفيشاوي عبر تصريحات رسمية إن حكم المحكمة واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه كونه جاء بعد إعلان الفيشاوي مسبقًا بالأحكام، ومن ثم ورود التحريات التي تُثبت قدرته على الدفع وامتناعه عن ذلك، مشيرًا إلى أنه في حالة القبض عليه سيكون ملزمًا بتنفيذ الحكم الصادر ضده، أو دفع متجمد النفقة لابنته.