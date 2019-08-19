سبب اعتذار كاظم الساهر وتامر حسني عن "ذا فويس كيدز"

استقرّت إدارة الموسم الجديد من برنامج اختيار المواهب الشهير "ذا فويس كيدز"، على أعضاء لجنة التحكيم، وهم الفنانة نانسي عجرم، والفنان عاصي الحلاني والفنان محمد حماقي، بعد اعتذار تامر حسني وكاظم الساهر لانشغالهما بأعمال فنية أخرى.

ويشارك حماقي في لجنة تحكيم نسخة الكبار أيضًا من نفس البرنامج، بمشاركة كل من سميرة سعيد وراغب علامة وأحلام.

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يُذكر أن البرنامج العالمي "the Voice Kids" ينبثق عن نظيره العالمي "the Voice" وتملك حقوق ملكيته الفكرية شركة Talpa العالمية، الممثّلة بزياد كبِّي الرئيس التنفيذي لـTalpa ME في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. بينما يحتفظ "the Voice Kids" بتوليفته المُحبّبة لناحية الهيكلية والبنية الأساسية والمراحل المتلاحقة للمنافسات، بدءًا من مرحلة "الصوت وبس" وصولًا إلى الحلقة الختامية المباشرة منه، التي يكون لتصويت الجمهور فيها الكلمة الفصل في تحديد الفائز.

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