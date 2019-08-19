شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يتعاون مع أمير طعيمة في أغنيتين بألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتعاون الشاعر أمير طعيمة مع المطرب تامر حسنى فى أغنيتين بألبومه الجديد، الأولى من ألحان تامرعلى، وتوزيع شريف مكاوى، والثانية من ألحان بلال سرور، وتوزيع شريف مكاوي.
ويعمل حاليًا تامر حسنى على اختيارأغاني الألبوم حاليًا، ليتم طرحه في الفترة المقبلة،حسبما أكد شريف مكاوى لـ"الخليج 365".
من ناحية أخرى يتعاون أميرمع تامر في أغنية جديدة ضمن أحداث فيلمه "الفلوس" والتى تحمل عنوان" دلوقتى ارتاح"، ألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.
يذكر أن آخر أعمال الشاعر أمير طعيمة هى أغنية "مهموم" للكينج محمد منير، من ألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، حيث نالت الأغنية إعجاب جمهور الكينج فى مصر والوطن العربى.
كانت هذه تفاصيل خبر تامر حسنى يتعاون مع أمير طعيمة في أغنيتين بألبومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.