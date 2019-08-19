شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مهرجان القلعة يفتتح فعالياته بتكريم الحلو ونادية مصطفى وجيهان مرسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل مهرجان محكى القلعة فى حفل افتتاحه بتكريم شخصيات فنية وثقافية ممن أثروا بمشوارهم الساحة ثقافية المصرية، وأتى التكريم قبيل حفل الفرقة العالمية كايرو ستيبس.

وقدم المهرجان العريق دروع تميز تكريمية لكل من الفنان محمد الحلو والفنانة نادية مصطفى، وجيهان مرسى مديرة مهرجان الموسيقى العربية، والباليرينا سحر حلمى، بجانب الدكتور مجدى بغدادى رئيس البيت الفنى، مع عازف الفيولينة ياسر الصيرفى وعبده أبو المجد أحد مؤسسى المهرجان وأخيرا، محمود عفيفى المشرف على معهد الموسيقى العربية، وعبد الحكيم تقى الدين المدير الإدارى لفرقة باليه أوبرا القاهرة.



وأتى ذلك التكريم فى افتتاح فعاليات أول أيام المهرجان الأقدم فى القاهرة، الذى يعود هذا العام بنسخته الثامنة والعشرين، محتضنا أكثر من أربعين حفلة على مدار أسبوعين، يحتضنه مسرح المحكى فى قلعة صلاح الدين الأيوبى.