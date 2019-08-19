هذا ما قالته أصالة عن نوال الكويتية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

نشرت المطربة السورية أصالة نصري، صورة جمعتها بزميلتها نوال الكويتية، أثناء وجودهما في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت أصالة عبر حسابها في "تويتر": "هنا لندن.. مع نوالتي الحبيبة الرّاقية البسيطة المُفعمة بالمشاعر واللّطف والمحبّة نوال الكويتية".

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وأحيّت المطربة نوال الكويتية، حفلاً غنائيًا، أول أمس السبت، في العاصمة البريطانية لندن.

فيما تستعد المطربة أصالة، لإحياء حفل غنائي بالسعودية، يوم 28 أغسطس الجاري في مدينة الطائف على مسرح سوق عكاظ.​